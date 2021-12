Astronaut Matthias Maurer hat mit dem Nussknacker Wilhelm einen ganz besonderen Passagier zur internationalen Raumstation ISS mitgenommen. "Geboren" wurde Wilhelm in der Werkstatt von Markus Füchtner in Seiffen. Pate für die Figur stand kein Geringerer als der erste erzgebirgische Nussknacker überhaupt. Den hatte Markus Urururgroßvater Wilhelm im Jahr 1870 gefertigt. Daher ist er der Namensgeber für den kleinen roten König, der zum Weltenbummler geworden ist. Denn inzwischen hat er mehr als 40 Länder bereist.

Wenn die Vorfahren wüssten, dass ihr Nussknacker jetzt im All schwebt und 28.000 Kilometer pro Stunde um die Erde fliegt... Sie wären sicher stolz und könnten es gar nicht glauben, dass das möglich ist, so etwas zu tun.

Die internationale Raumstation ISS - Die Raumstation ISS (engl.: International Space Station) umkreist seit 1998 die Erde in rund 400 Kilometern Höhe. - Mit einer Größe von etwa 109 x 51 x 73 Metern ist sie das größte von Menschen gemachte Objekt im Weltall. - Bislang waren mehr als 250 Raumfahrer bei unterschiedlichen Missionen auf der ISS. - Seit dem 12. November ist mit Matthias Maurer wieder ein deutscher Astronaut an Bord.

In einer Videobotschaft haben sich die Astronauten Matthias Maurer und Wilhelm jetzt an die Erde gewandt. Maurer schickte herzliche Grüße aus dem Weltall. "Ein ganz besonderes Hallo geht hier nach Seiffen ins Erzgebirge. Das kleine Spielzeugdorf liegt in einer Region rund um die Stadt Chemnitz in Sachsen, die 2025 europäische Kulturhauptstadt wird", sagte er. Der Nussknacker Wilhelm sei der kosmische Botschafter für Chemnitz als Kulturhauptstadt. Das Tor zum Erzgebirge stehe offen für Besucher aus der ganzen Welt.