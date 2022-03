Geschäfte sind österlich geschmückt und die Regale befüllt mit Ostereiern und Schokoladenhasen. In rund einem Monat ist Karfreitag und das Erzgebirge stimmt sich langsam auf die Osterfeiertage ein. Vor allem Annerose und Gabriele Klötzer hatten diese Woche alle Hände voll zu tun, denn heute startet die 13. Osterausstellung "Allerlei von Has‘ und Ei" in der Böttcherfabrik in Pobershau.