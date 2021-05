Einen illegalen Tiertransport haben Bundespolizsiten am Pfingstwochenende gestoppt. Sie kontrollierten am Sonnabend gegen 22:45 Uhr an der B174 in Reitzenhain einen Sprinter mit tschechischer Zulassung. Im Transporter entdeckten die Beamten im Fahrgastraum eine Katzenbox mit zwei Britisch Kurzhaarkatzen, teilte die Bundespolizei Chemnitz mit. Im Kofferraum fanden sie zudem zwei Tiertransportboxen, in denen jeweils ein kleiner Husky hockte.