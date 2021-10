Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst will sich gegen Raubkopien einer ihrer neuesten Räucherfiguren wehren. Dabei handelt es sich um die Figur von Kanzlerin Angela Merkel. Vorige Woche waren im Internet chinesische Duplikate der im Erzgebirge hergestellten Figur aufgetaucht. "Es ist erstmal vom Design, von der Gestaltung eine Eins-zu-Eins-Kopie", sagt Andreas Bilz, Geschäftsführer der Seiffener Volkskunst eG. "In der Qualität liegen Welten. In der Holzauswahl, der Verarbeitung, der Bemalung."

Durch die merkeltypischen Raute und ihre markante Frisur ist die Figur sehr gut als Angela Merkel zu identifizieren. Die schlichte Gestaltung macht es Fälschern jedoch einfach, das Original zu kopieren. "Das ist uns in der Form noch nicht passiert. Über ein Jahrzehnt zurück gab es mal annähernd eine Kopie einer Figur", sagt Bilz. "Das konnten wir unterbinden. Aber in der direkten, dreisten und plumpen Form ist das unglaublich und uns noch nie passiert."

Auch Frederic Günther, Verbandschef der Erzgebirgischen Kunsthandwerker und Spielzeughersteller, bestätigt, dass es eine Fälschung in dieser Dimension lange nicht mehr gegeben hat. Er will jetzt prüfen, ob neben einer urheberrechtlichen auch eine Verletzung des Markenrechtes vorliegt. "Wenn am Ende sogar unser Bildlogo verwendet wurde, also echt Erzgebirge mit Herz, mit dem Reiterlein, dann wäre das sogar die größte Verletzung, weil das geht mit einer Zertifizierung einher", sagt er. "Da muss das Produkt von der Qualität stimmen und auch aus dem Erzgebirge kommen."