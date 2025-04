Kaffee-Kurt ist aus der Winterpause zurück

Stammgäste und Entdecker trotz Schlechtwetter

Vor dem Büdchen regnet es mittlerweile Bindfäden. Trotzdem kommen die ersten Stammgäste an. "Ob Regen oder Schnee – 'Kaffee-Kurt' ist immer da," meint Frank Fritzsche. Extra wegen "Kaffee-Kurt" ist er mit seiner Frau Martina aus Klaffenbach nach Niederschmiedeberg gefahren. Bildrechte: Julia Schönfeld/MDR

Wie er kennen auch Evelyn und Hans-Peter Förster "Kaffee-Kurt" noch aus dem Schwarzwassertal. "Er ist ein Urgestein," sagt Evelyn Förster. Bildrechte: Julia Schönfeld/MDR

"Es war am alten Standort so richtig urig noch mit Gaskartusche mitten im Wald. Aber so ist es auch gut. Besser als gar nichts," ergänzt ihr Mann Hans-Peter. In den kommenden Tagen will Steffen Konkol das gewohnte Zelt aus dem Wald wieder aufbauen, um das urige Gefühl zurückzuholen.

Eher zufällig ist Uwe Stickel auf dem großen Parkplatz vor dem Büdchen gelandet. Aus Esslingen am Neckar ist er mit seinem Wohnmobil zunächst zum Wandern in die Sächsische Schweiz gefahren, wollte dann weiter ins Erzgebirge.

Bildrechte: Julia Schönfeld/MDR "Und dann seh ich bei Google Maps einen großen Parkplatz und einen 'Kaffee-Kurt'," lacht der Schwabe und fragt mit einem Blick auf die Angebotstafel "Was ist denn eine Speckfettbemme?" – "Ein Schmalzbrot – auf richtig Erzgebirgisch 'Spackfettbamm'," erklärt Steffen Konkol in breiter Mundart und die beiden versinken in einem Plausch über Dialekte.

Was im Alltag oft zu kurz kommt: Reden und Zuhören

Das ist, was heute im Alltag viel zu kurz komme - das Reden, das Zuhören, meint Steffen Konkol. Und das ist auch der Grund, weshalb er seinen Job als "Kaffee-Kurt" so liebt. Bis Ende Oktober wird er wieder jeden Sonnabend und Sonntag sowie an Feiertagen von 10:00 bis 17:00 Uhr in seinem Büdchen in Niederschmiedeberg stehen.