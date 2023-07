Unweit des Grenzübergangs Reitzenhain im Erzgebirge ist ein Schleuser aus einem fahrenden Kleintransporter gesprungen. Das Fahrzeug mit 22 Menschen auf der Ladefläche rollte unkontrolliert in einen Seitengraben und kam dort zum Stehen, wie die Bundespolizei in Chemnitz mitteile. Durch den Unfall wurden den Angaben zufolge zwei Migranten an Arm und Kopf verletzt, ein weiterer Mensch erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.



Auch eine Frau und ihre beiden Kleinkinder, die sich ebenfalls in dem Fahrzeug befanden, wurden vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.