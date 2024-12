Seiffen zu Besuch in Carmel - zwei angehende Holzspielzeugmacherinnen haben die Tradition von Nussknacker und Co. in den USA bekannter gemacht. Luise Anna Renner und Emily Gödicke lernen den Beruf der Holzspielzeugmacherin in Seiffen. Während einer Woche in Carmel haben sie in einer Schauwerkstatt auf dem dortigen Weihnachtrsmarkt ihr Können gezeigt.