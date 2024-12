In Carmel, der amerikanischen Partnerstadt des Spielzeugdorfs, werden sie auf dem "Christkindlmarkt" erzgebirgische Volkskunst präsentieren. Emily Gödicke freut sich auf Amerika. "Ich werde zeigen, was ich hier gelernt habe. Ich werde Ringelbäumchen drehen und Spanbäume stechen."



So könne sie den Besuchern dort zeigen, wie in Seiffen das Spielzeug hergestellt werde. "Vielleicht kann ich sie auch anregen, mal herzukommen. Das wäre natürlich super," freut sie sich.