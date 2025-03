Die Erzgebirgische Handwerkskunst ist ab sofort offiziell als immaterielles Kulturerbe in Deutschland anerkannt. Die Kulturministerkonferenz nahm es in das bundesweite Verzeichnis auf, wie Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) am Mittwoch bekannt gab. Sie bezeichnete die Auszeichnung als "verdiente Würdigung für ein ganz besonderes Stück Heimat".