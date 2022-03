Im Wintersportgebiet am Fichtelberg ist der Haupthang an diesem Wochenende zum letzten Mal in dieser Saison geöffnet. Zum Abschluss gab es am Sonnabend nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ein Nostalgie-Skirennen, zu dem mehr als 60 Teilnehmer und zahlreiche Schaulustige kamen.