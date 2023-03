Am Fichtelberg ist mehr grün als weiß zu sehen. Das Thermometer zeigt Plusgrade und der Skihang wurde bereits vor einigen Tagen offiziell geschlossen. Trotzdem soll das Nostalgie-Skirennen stattfinden. Am Abend vor dem Rennen wurden alle Schneereste zusammengekratzt, um zumindest eine 300 Meter lange Strecke zu präparieren. Diese ist damit zwar rund 100 Meter kürzer als im Vorjahr, aber alle Anwesenden sind sichtlich froh, dass das Rennen stattfinden kann.

Bereits um 11 Uhr haben sich viele Menschen in historischer Kleidung, die oft an die 1920er-Jahre erinnert, am Fuß des Skihangs versammelt. An dem Rennen teilnehmen darf nur, wer Holz-Ski mit oder ohne Stahlkanten und mit originaler Seilzug- oder Lederriemenbindung dabei hat. Außerdem sind Schnürschuhe Pflicht. Moderne Ski und Skistiefel sind an diesem Tag tabu. Insgesamt 69 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Region, aber auch aus Berlin, Frankfurt/Oder und aus der Nähe von München sind dabei.