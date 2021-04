Die kleinste, aber sehr begehrte Erinnerung an den 500. Geburtstag der Bergstadt Marienberg im Erzgebirge sind zwei Sonderbriefmarken, die am Dienstag herausgekommen sind. Die beiden Briefmarken, die als Set in limitierter Auflage von 500 Exemplaren herausgegeben wurden, waren bereits nach zwei Stunden vergriffen.