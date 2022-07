Jubiläum Marienberg feiert 500 Jahre Stadtgeschichte mit großer Bergparade

Marienberg feiert am Wochenende seinen 500. Geburtstag. Eigentlich ist die Stadt schon ein Jahr älter, denn sie wurde 1521 gegründet. Corona machte in den vergangenen Jahren auch solchen Jubiläen einen Strich durch die Rechnung. Also wird das große Fest in diesem Jahr nachgefeiert.