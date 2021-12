Die von der Feuerwehr ausgeleuchtete Unfallstelle am frühen Sonntagmorgen in Tannenberg.

Die von der Feuerwehr ausgeleuchtete Unfallstelle am frühen Sonntagmorgen in Tannenberg. Bildrechte: Daniel Unger

Bei einem schweren Unfall in Tannenberg im Erzgebirgskreis ist in der Nacht zu Sonntag ein Mensch gestorben, vier weitere Insassen wurden verletzt, zwei davon schwer. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte, wollten Beamte einen Seat im Ort Dörfel bei Annaberg-Buchholz kontrollieren. Der Fahrer habe jedoch Gas gegeben und sei mit erheblicher Geschwindigkeit weitergefahren. In einer Kurve sei das Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein 20 Jahre alter Insasse starb noch an der Unfallstelle. Der 19 Jahre alte Fahrer und ein gleichaltriger Insasse kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Zwei weitere junge Männer wurden leicht verletzt. Offenbar stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss.