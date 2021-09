Auf der Bundesstraße 174 in Großolbersdorf hat es am Donnerstag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei Chemnitz kam der Fahrer eines Kleintransporters der Bundeswehr allmählich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Warum der Transporter auf die Gegenfahrbahn geriet, ist laut Polizei zurzeit noch nicht bekannt.

Alle vier Insassen des Pkw erlitten den Angaben zufolge schwere Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht und mussten notoperiert werden, so die Polizei. Auch der Fahrer des Bundeswehrtransporters wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.