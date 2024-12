Am Montagvormittag ist in einem Waldstück im Erzgebirge eine Pferdekutsche umgekippt. Wie die Polizei in Chemnitz MDR SACHSEN auf Nachfrage bestätigte, sind bei dem Unfall nahe Seiffen vier Insassen verletzt worden. Sie seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Dem Betreiber zufolge sind sie am Abend wieder aus der Klinik entlassen worden. Nach einem Bericht der "Freien Presse" war die Kutsche mit zehn Insassen besetzt.