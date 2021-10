Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag sind in der Nähe der erzgebirgischen Gemeinde Sayda sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, stießen auf der Staatsstraße 207 zwischen Obersaida und Sayda zwei Fahrzeuge zusammen. Demnach kollidierte ein 49 Jahre alter Fahrer mit seinem Pkw samt Anhänger aus ungeklärter Ursache in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dabei wurde der Anhänger abgerissen auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Das Fahrzeug kippte um und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer und sein 16 Jahre alter Beifahrer verletzten sich leicht.