Abmahnungen und Klage Verbraucherschützer gehen gegen teure Stromzähler vor - Stadtwerke Olbernhau wehren sich

22. Mai 2025, 04:00 Uhr

Smart Meter sind vernetzte Messgeräte für Wärme oder Strom, die Verbrauchsdaten automatisch an die Anbieter übertragen und auch für die Nutzer sichtbar machen. Damit und in Kombination mit variablen Stromtarifen, sollen Verbraucher ihre Stromnutzung stärker am Preis ausrichten können. Seit Jahresbeginn können Verbraucher den Einbau eines Smart Meters direkt beim Messstellenbetreiber beantragen. Auch was das kosten darf, wurde neu geregelt. Doch es gibt Ärger.