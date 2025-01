In einem Ortsteil von Drebach im Erzgebirge ist in der Nacht zum Montag ein Wohnhaus in Brand geraten. Zur Stunde dauern die Löscharbeiten an dem Holzhaus in Wilischthal laut Feuerwehr noch an. Wie Wehrleiter Dirk Arnold MDR SACHSEN sagte, sind die Einsatzkräfte noch mit verbliebenen Glutnestern beschäftigt.