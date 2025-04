Beim Brand einer Gartenlaube in der Frankenberger Straße in Chemnitz ist am Freitag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten um kurz nach 8 Uhr alarmiert. Nähere Details zur toten Person sowie zu den Umständen des Feuers nannte die Polizei zunächst nicht.