Nach einem Brand an der Fassade der Moschee des türkischen Kulturvereins in Chemnitz ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte, sind bei dem Feuer in der Nacht zum Sonntag die Fassaden an zwei Gebäuden und auch teilweise Räumlichkeiten im Inneren beschädigt worden. Bei dem anderen Gebäude handelt es sich um ein Wohnhaus, welches rechtzeitig evakuiert werden konnte. Verletzt wurde niemand. Angaben zum Sachschaden stehen derzeit aus.