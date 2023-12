Die 3a ist eine sehr sportliche Klasse, fast alle Kinder sind in einem Verein aktiv. Aber nur ein Schüler spielt Fußball. Nachdem die Kinder so viel über die Fußballer erfahren haben und mit Mannschaftspostern ausgestattet sind, werden einige zu Autogrammjägern. Dass es sportlich derzeit gar nicht gut läuft, haben die CFC Spieler nicht verheimlicht. Den Kindern ist das egal.

Das neue Konzept des CFC ist in der Vorrunde schon gut angenommen worden. Der Familienblock war schon mehrmals ausverkauft und der Zuschauerschnitt liegt fast 50 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Wenngleich die Himmelblauen "Fußball spielen und nicht jedes Spiel gewinnen", wie ein Mädchen der 3a den Tag mit den Profis in der Schule zusammenfasst, finden dann vielleicht doch in der Rückrunde ein paar Schulkinder den Weg ins Stadion in der Gellertstraße - mit ihrer Freikarte in der Hand.