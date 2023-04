Die Chemnitzer Polizei sucht nach einer Frau, die am vergangen Dienstag im Stadteil Bernsdorf gegen einen Kinderwagen getreten haben soll, in dem ein Baby lag. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mitteilte, soll die Frau die 28-jährige Mutter des vier Monate alten Säuglings zunächst in einem Supermarkt in der Zschopauer Straße angesprochen und beleidigt haben. Wenig später soll sie dann auf dem Parkplatz vor dem Einkaufsmarkt wortlos gegen den Kinderwagen getreten haben. Die Eltern brachten das Kind zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Die Tat soll sich im Chemnitzer Stadtteil Bernsdorf ereignet haben. Die Polizei sucht nun Personen, die Hinweise dazu geben können (Symbolbild). Bildrechte: imago/Ralph Peters