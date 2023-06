Das Kosmos-Festival in Chemnitz findet in diesem Jahr nicht statt. Nachdem die Veranstalter im Februar mitgeteilt hatten, dass das Festival 2023 in einer kleineren Form über die Bühne gehen soll, wurde es nun komplett abgesagt. Die Chemnitzer Stadtmarketing-Gesellschaft CWE teilte mit, dass es noch mehr Zeit brauche, um Strukturen und Kapazitäten aufzubauen, damit das Festival langfristig gesichert werden könne. Nach den Sommerferien soll ein neuer Termin bekanntgegeben werden.