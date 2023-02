Wenn es nach den Behörden in Sachsen ginge, dürfte sich der Vietnamese Pham Phi Son nicht mehr in Deutschland aufhalten. Der Mann, der seit mehr als drei Jahrzehnten in Deutschland lebt, und seine Familie könnten deshalb abgeschoben werden. Nach Angaben der Landesdirektion Sachsen war die Familie bereits zur Ausreise verpflichtet, wurde aber für die Zeit des Härtefallverfahrens geduldet.

Pham Phi Son war 1987 als Vertragsarbeiter in die DDR gekommen. Zwischenzeitlich war er allerdings länger als ein halbes Jahr wieder in Vietnam gewesen und hatte damit Fristen in Deutschland verletzt.

Auch nach der Entscheidung der Härtefall-Kommission hat die Familie aber eine Duldung und darf weiter hier arbeiten, wie der Sprecher des Sächsischen Flüchtlingsrates, Dave Schmidtke, MDR SACHSEN sagte. Beide Elternteile gehen demnach einer Beschäftigung nach und Frau Nguyen besucht zusätzlich einen Sprachkurs. "Eine Abschiebung würde nicht nur die Eltern aus ihrem Leben reißen, sondern auch die in Deutschland geborene Tochter traumatisieren." Die Sechsjährige sei noch nie in Vietnam gewesen, sie spreche die deutsche Sprache und sollte im Sommer eingeschult werden, so Schmidtke. Tochter Emilia Nguyen steht kurz vor der Einschulung in Chemnitz. Bildrechte: Sächsischer Flüchtlingsrat

Eine Abschiebung würde nicht nur die Eltern aus ihrem Leben reißen, sondern auch die in Deutschland geborene Tochter traumatisieren. Dave Schmidtke Sächsischer Flüchtlingsrat

Ob eine Abschiebung der Familie erfolgen kann, muss nun die Ausländerbehörde Chemnitz prüfen. Die Begründung zur Entscheidung der Härtefallkommission liege noch nicht vor, teilte die Stadt auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Man werde "selbstverständlich nochmals die Voraussetzungen für ein mögliches Bleiberecht prüfen". Ein offenes Verfahren sei dazu aktuell noch anhängig. Bei dieser Prüfung werde auch das neue Chancen-Aufenthaltsrecht Berücksichtigung finden.

Das neue Chancen-Aufenthaltsrecht setze allerdings voraus, dass "der geduldete Ausländer am 31. Oktober 2022 seit fünf Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat." Dies ist aber bei der Familie Pham Phi Son offenbar nicht der Fall, weil sie nach dem ersten abgelehnten Antrag der Härtefall-Kommission 2019 untergetaucht war, um einer Abschiebung zu entgehen.