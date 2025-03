"Der Saal war halb unter Wasser. Es standen bestimmt 15 Wassereimer drinnen in verschiedenen Größen voll Wasser. An den Wänden hat sich Schimmel gebildet. Am Dach war halt nichts gemacht." Ein Jahr zuvor noch sei das Gebäude viel besser in Schuss gewesen, so Winkler. Das größte Problem sei, dass die Gasanlage im Keller nicht mehr im Betrieb war und deswegen die Stäbe durchgerostet sind. Nun müsse er noch in eine neue Gasanlage investieren. Die zusätzlichen Mehrkosten schätzt er zusammen auf 50.000 bis 70.000 Euro.