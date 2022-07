Die Landespressekonferenz Sachsen (LPK) hat den Ausschluss eines Journalisten der Chemnitzer "Freien Presse" (FP) vom AfD-Landesparteitag verurteilt. Der soll am kommenden Wochenende in Löbau veranstaltet werden. Die LPK kritisierte am Donnerstag in Dresden, dass die AfD der Zeitung de facto vorschreiben wolle, einen anderen Berichterstatter zum Parteitag zu schicken.