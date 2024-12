Am Amtsgericht Chemnitz müssen sich ab dem heutigen Donnerstag drei junge Männer wegen dem Diebstahl von Affendame Ruma verantworten . Die Verdächtigten sollen laut Gericht im Frühjahr das Tier aus dem Leipziger Zoo gekidnappt haben.

Affendame Ruma war in der Nacht zum Ostersonntag aus ihrem Gehege gestohlen worden. Daraufhin fahndete die Polizei nach ihr. Vier Tage später war sie in einem Baum in Leipzig-Reudnitz entdeckt und daraufhin von Zoomitarbeitern eingefangen worden.