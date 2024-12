Affendame Ruma war in der Nacht zum Ostersonntag aus ihrem Gehege im Zoo Leipzig gestohlen worden. Mit einer Leiter hätten die Angeklagten den Wassergraben ins Freigehege überwunden und das Tier eingefangen, so die Staatsanwaltschaft. Im Auto brachten sie es zunächst in eine Garagenanlage nach Chemnitz, setzten sie aber Tage später wieder in einem Park in Leipzig aus.