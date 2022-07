Laut epidemiologischen Wochenberichts der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (Stand 8. Juli) wurden insgesamt 14 Fälle von Infektionen mit Affenpocken im Freistaat registriert. Allein im Zeitraum vom 27. Juni bis 3. Juli waren sieben neue Fälle gemeldet worden. Der erste Fall von Affenpocken in Sachsen war am 17. Juni in Dresden entdeckt worden. Bundesweit sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Freitag 1.859 Fälle aus allen 16 Bundesländern erfasst worden.