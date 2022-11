Ein Afrika-Festival mitten im November: Das können Interessierte am Sonnabend im Chemnitzer Kraftverkehr erleben. "Alle großen Städte in Deutschland haben Afrika-Feste", erzählt Antje Kreller vom Verein Kukaye Moto Culture Center. "Nur in Chemnitz war diese Lücke noch nicht besetzt. Das nutzen wir." Die meisten dieser Feste würden im Sommer stattfinden. "Wir bringen jetzt Licht, Wärme und Farbe in den grauen November nach Chemnitz", so Kreller.