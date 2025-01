Die Lebenserwartung in Industrienationen steigt stetig an. Laut Statistischem Bundesamt liegt sie bei Frauen derzeit bei etwa 83 Jahren, bei Männern bei 78 Jahren - Tendenz steigend. Doch mit dem Alter kommen auch Fragen: Will ich überhaupt so alt werden? Und wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich im Alter wohlfühle? Georg Jahn, Professor für angewandte Gerontopsychologie an der Technischen Universität Chemnitz, sagt bei MDR SACHSEN, man könne das Altern auch positiv gestalten.