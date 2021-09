Der Tierpark Chemnitz freut sich über Nachwuchs beim Oviedo-Feuersalamander. Diese Unterart des Feuersalamanders wird europaweit außer in Chemnitz nur noch im Zoo Plzen gezeigt. In freier Wildbahn leben die Tiere in der nordspanischen Region um Oviedo. Sie werden laut Tierpark bereits als voll entwickelte Jungtiere geboren.