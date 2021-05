Am Mittwoch ist Sven Schulze (SPD) im Rahmen der Stadtratssitzung als Oberbürgermeister der Stadt Chemnitz vereidigt worden. Die Vereidigung und Verpflichtung nahm Stadtrat Dieter Füßlein vor, der als dienstältestes Mitglied von den Abgeordneten für diese besondere Aufgabe gewählt worden war. Neben den Stadtratsmitgliedern waren auch Ehrengäste, darunter 20 Chemnitzerinnen und Chemnitzer aus den verschiedensten Bereichen, bei der Vereidigung anwesend.

"Dieses Amt verlangt viel, vor allem in turbulenten Zeiten, wie wir sie gerade alle erleben. Und doch bin ich zuversichtlich, dass wir unsere Stadt gemeinsam weiter erfolgreich voranbringen können und das auch tun werden", sagte Schulze in seiner Antrittsrede. "Verlassen können Sie sich auf meine Bereitschaft zum Dialog und zur Lösung von Problemen. Auf mein Streben, Dinge zu schaffen und voranzubringen, das Mögliche zu tun, anstatt zu sagen, was nicht geht."