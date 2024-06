Mehrere Jugendliche sollen in Chemnitz eine 21-Jährige attackiert und sexuell belästigt haben. Laut Polizei hatte die siebenköpfige Gruppe die Frau Samstagabend nahe einer Kleingartenanlage am Gablenzer Bad zuerst beleidigt. Danach hätten sie sie geschlagen und versucht, sie in eine Sackgasse zu ziehen. Dabei soll die Frau auch unsittlich berührt worden sein.