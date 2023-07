Wegen der großen Nachfrage will Chemnitz die Anime- und Manga-Messe "ShiroCo" im nächsten Jahr noch größer machen. Die Veranstaltung soll dann an zwei Tagen, am 13. und 14. Juli 2024, stattfinden. Neben dem Congresscenter werde auch die Stadthalle bespielt. Laut der Veranstalter erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot mit Workshops, Cosplay und Künstlerständen rund um die Themen Anime, Manga, Gaming und Japan.