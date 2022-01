In Zwönitz ist in der Silvesternacht das CDU-Wahlkreisbüro des ehemaligen Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, beschädigt worden. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen des Vorfalls, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz. Der Vorfall war am Neujahrstag bekanntgeworden. Demnach wurden vermutlich mit Pyrotechnik der Rahmen und eine Fensterscheibe des Wahlkreisbüros beschädigt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 2.500 Euro. In das Büro drangen die mutmaßlichen Täter nicht ein. Da ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden kann, hat laut Polizei der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen.