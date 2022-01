In Zwönitz ist in der Silvesternacht das CDU-Wahlkreisbüro des ehemaligen Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, angegriffen worden. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen des Vorfalls, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.



Der Vorfall war am Neujahrstag bekanntgeworden. Demnach wurden vermutlich mit Pyrotechnik der Rahmen und eine Fensterscheibe des Wahlkreisbüros beschädigt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 2.500 Euro. In das Büro drangen die mutmaßlichen Täter nicht ein. Da ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden kann, wird der Staatsschutz die Ermittlungen übernehmen, kündigte ein Sprecher der Polizei in Chemnitz am Neujahrstag auf Anfrage von MDR SACHSEN an. Bei dem Anschlag wurde die Fensterscheibe des Wahlkreisbüros stark beschädigt. Bildrechte: dpa

Solidaritätsbekundungen von Politikern verschiedener Parteien

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nannte den Anschlag "kriminell". Bildrechte: dpa Der Vorfall löste bundesweit Entsetzen aus. Der Amtsnachfolger von Wanderwitz, Carsten Schneider (SPD), schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter, der Anschlag sei "ein weiterer Beleg für die Radikalisierung und Enthemmung von Teilen der Bevölkerung". Der Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen, Michael Kellner twitterte: "Volle Solidarität mit dem Kollegen Marco Wanderwitz. Gewalt hat in der demokratischen Auseinandersetzung keinen Platz." Der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak schrieb ebenfalls auf Twitter: "Es gibt keine Rechtfertigung dafür. Dieser Anschlag ist keine Form von Protest, sondern einfach nur kriminell."

Aus Sachsen äußerte sich unter anderem die Linke-Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz. Sie forderte Solidarität mit dem CDU-Mann und schrieb unter anderem: "@wanderwitz ist einer der wenigen in der #CDU #Sachsen, denen ich das Engagement gegen Rechte und #Querdenker abnehme. Wohl auch deshalb in der eigenen Partei ungeliebt." Köditz kritisierte zugleich die Polizei Sachsen. Mit der Bezeichnung Pyrotechnik werde der Vorfall verharmlost. Es handele sich um eine "unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung" - "ist also eine Art kleiner Bombe", so Köditz auf Twitter. "Klingt gefährlich, ist gefährlich."

400 Teilnehmer bei unangemeldeter Coronagegner-Demonstration in Zwönitz

Am Neujahrsabend zogen etwa 400 teilweise vermummte Demonstranten durch Zwönitz. Bildrechte: Privat