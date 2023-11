Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Tourismus Onlinespiel soll Menschen in die Chemnitzer Innenstadt locken

Hauptinhalt

23. November 2023, 16:13 Uhr

In Chemnitz geht am Donnerstag das Onlinespiel "C the treasure" an den Start. Frei übersetzt heißt das "der Schatz von Chemnitz". Besucher können damit per Smartphone in der Innenstadt auf Schatzsuche gehen.