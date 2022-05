Eine weitere Frage, die Bilals Cousin beschäftigt, ist, warum niemand in der Unterkunft einen Arzt zur Hilfe rief. "Ein Zeuge hat uns erzählt, dass mein Cousin bei einem der Security-Mitarbeiter nachts in der Unterkunft nach einem Arzt gefragt hat", sagt er. Ob das stimme, könne er allerdings nicht sagen.

"Nach den Informationen, die der Stadt vorliegen, ist der Bewohner nachts in die Einrichtung zurückgekommen und direkt in sein Zimmer gegangen, ohne jemanden nach einem Arzt zu fragen oder eine mögliche Verletzung anzuzeigen", teilte die Stadt Chemnitz auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. "Dies hätte der Sicherheitsdienst im Rahmen seiner Dokumentationspflicht in einem Bericht festgehalten."

Bilals Mitbewohner, mit dem er sich am Abend noch unterhalten hatte, rief ebenfalls keinen Arzt. "Bilal hat ihm wohl gesagt, dass er schlafen und am nächsten Tag zum Arzt gehen will", sagt Hussein. Er wolle dem Mann keinen Vorwurf machen. "Ärzte sind in diesen Ländern sehr teuer und man ruft sie nicht so schnell", sagt er. Wann mit dem endgültigen Obduktionsergebnis zu rechnen ist, ist derzeit noch unklar.