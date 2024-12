Nach dem Brand in einer Asylunterkunft in Pfaffenhain im Erzgebirgskreis am Freitagabend hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter vorläufig festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, soll der 30-Jährige noch am Sonnabend einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt werden. Der Mann steht im Verdacht, in seinem Zimmer vorsätzlich ein Feuer gelegt zu haben.