Die Stadt Chemnitz erhält eine Finanzspritze vom Freistaat. Der Stadt werden weitere Mittel aus dem ehemaligen DDR-Parteivermögen ausgereicht - insgesamt 250.000 Euro. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, soll das Geld in den Tierpark fließen. Geplant ist, in Zusammenarbeit mit dem Förderverein bis 2025 einen Erlebnisbauernhof zu errichten.