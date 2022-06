Die digitale Führung auf der App beginnt im Speisezimmer der Fabrikantenfamilie. Der Architekt der Jugendstilvilla, Henry van de Velde, ist als Comicfigur visualisiert und steht in der Ecke des großen Raumes, links fällt Licht durch große Fenster auf den Esstisch. An der Wand hängen Porträts, eine Hängelampe verteilt warmes Licht. Der Tisch ist schon gedeckt, fein säuberlich ist das weiße Geschirr auf der weißen Tischdecke drapiert.

Darf ich bitten? Die Comicfigur des Architekten Henry van de Velde führt durch die berühmte Jugendstilvilla. Entwurf und Bau der Villa Esche in Chemnitz waren das erste architektonische Auftragswerk des berühmten Gestalters in Deutschland. Bildrechte: Kunstsammlungen Chemnitz/PUNCTUM/Bertram Kober

Damit sich Kinder und Jugendliche das Leben und die Bedeutung der Fabrikanten-Familie samt Villa besser vorstellen können, haben die Chemnitzer Kunstsammlungen mit dem Henry van de Velde Museum und Experten aus Jena, Halle sowie Chemnitzer Schülern die App entwickelt. Die heißt "Virtual van de Velde: Exploring the Villa Esche". Mit ein paar Klicks auf dem Handy oder Tablet können kleine und große Interessierte jetzt in die Blütezeit der Chemnitzer Textilindustrie eintauchen und auf den Spuren der Fabrikantenfamilie wandeln. Wie lebte der Mitinhaber der größten Strumpffabriken Deutschlands?

Die Comicfiguren des belgischen Architekten van der Velde, des Fabrikanten-Ehepaares Herbert und Hannie Esche und deren Kinder Hans-Herbert und Erdmuthe Esche führen durch die berühmte Jugendstilvilla. Sie erklären Garten, Herrenzimmer und Speisesaal. Bald fluppt die erste Quizfrage auf: "Wo hing denn der Gong in der Villa Esche?" Und weil es ein Quiz ist, können die Schüler zwischen drei verschiedenen Antworten wählen. Die richtige Antwort wird mit einem digitalen Strumpf belohnt. Das Ziel ist klar: Strümpfe, Strümpfe, Strümpfe sammeln. Wer die meisten hat, gewinnt.

Die Kinder der Klasse 6a der Chemnitzer Oberschule am Flughafen dürfen die App testen. Neben der Führung durch die Villa sehen sie auch historischer Bilder des Hauses. Die werden mit aktuellen Bildern übereinander gelegt. So können sie genau sehen, wie es einst aussah und was sich verändert hat - auch für das Leben der Fabrikantenkinder.