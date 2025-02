In den kommenden Monaten werden im Salon – vorzugsweise am Mittwochabend – Gespräche, Lesungen und Konzerte stattfinden. So wie einst in der "Galerie Oben". Damals traf sich dort halb Karl-Marx-Stadt, wie die Fotos an den Wänden bezeugen. Wenn es gut läuft am Theaterplatz, könnte es nun halb Chemnitz sein.