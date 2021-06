Formgestalter Clauss Dietel Kunstsammlungen Chemnitz ehren Gestalter von Simson, Diamant und Erika

Heute sind mehr Simson-Mokicks vom Typ S50 und S51 zugelassen sind als in den 1980er-Jahren, als die Produktion der Zweiräder in Suhl auf ihrem Höhepunkt war. Entworfen hatte sie in den 1960er-Jahren der Chemnitzer Formgestalter Clauss Dietel gemeinsam mit Lutz Rudolph. Dass die Fahrzeuge heute noch so beliebt sind, liegt auch an ihrem Gestaltungskonzept. Einige der Entwürfe von Clauss Dietel sind jetzt in den Kunstsammlungen Chemnitz zu sehen, viele Produkte noch auf der Straße.