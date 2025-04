Die Kunstsammlungen Chemnitz widmen sich zwei bedeutenten Architekten in einer aktuellen Ausstellung: Frei Otto und Kengo Kuma.

Frei Otto wurde in einem Vorort von Chemnitz geboren und war ein visionär nachhaltiger Architekt.

Kengo Kuma stammt aus Japan und beschäftigt sich ebenfalls mit der Verbindung von Ökologie und Bauwesen.

Dass sich ein Kunstmuseum mit Architektur beschäftigt, kommt nicht alle Tage vor. Die Kunstsammlungen Chemnitz aber widmen sich nun gleich zwei herausragenden Vertretern dieser Gattung: dem Chemnitzer Urgestein Frei Otto sowie dem Japaner Kengo Kuma. Bildrechte: IMAGO / Wolfgang Schmidt

Es ist eine Verbindung aus gutem Grund, meint Generaldirektorin Florence Thurmes: "Wir wollen hervorheben, dass wir nicht nur ein Kunstmuseum sind, sondern Kunst in einem erweiterten Sinne präsentieren."

Frei Otto: wichtiger Sohn der Stadt Chemnitz

Hinzu kommt allerdings noch ein wichtiger regionaler Bezug, denn der Architekt Frei Otto gilt als einer der bedeutenden Chemnitzer Protagonisten. Er wurde vor 100 Jahren (am 31. Mai 2025) in Siegmar geboren, das heute zu Chemnitz gehört. Just im Kulturhauptstadtjahr wollten die Chemnitzer Kunstsammlungen natürlich einen Schwerpunkt auf herausragende Künstlerpersönlichkeiten setzen, die in enger Verbindung zu der sächsischen Stadt standen. Bildrechte: picture-alliance / dpa | Schatz_Peter

Wir feiern natürlich sein doppeltes Jubiläum, wollen ihn vor allem aber auch als einen großen Utopisten des 20. Jahrhunderts zeigen. Florence Thurmes Generaldirektorin der Kunsthallen Chemnitz über Frei Otto

Überregional bekannt wurde Frei Otto vor allem durch sein Mitwirken am Pavillon der Expo 67 in Montreal. Bleibende Spuren hinterließ er ebenso bei der luftigen Überdachung des Münchner Olympiastadions von 1972, wodurch sein Name einen weltweiten Ruf erlangt hat.

Dass sein Schaffen jetzt in Chemnitz gewürdigt wird, kommt nicht von ungefähr, betont Florence Thurmes: "Wir feiern natürlich sein doppeltes Jubiläum, wollen ihn vor allem aber auch als einen großen Utopisten des 20. Jahrhunderts zeigen, auch als eine Figur, die über das Leben der Zukunft nachgedacht hat." Bildrechte: picture-alliance/ dpa | Moesch

Visionär der Nachhaltigkeit

Ein Motto Frei Ottos soll der Satz "Morgen beginnt heute" gewesen sein. Die ausgestellten Exponate, Zeichnungen und Fotografien unterstreichen diesen Anspruch des Visionärs, nachhaltig zu arbeiten und die Formensprache der Natur aufzugreifen. Bildrechte: Kunstsammlungen Chemnitz

Frei Otto habe sich sehr stark an der Grenze zwischen Architektur und Bildender Kunst bewegt, erläutert die aus Luxemburg stammende Hausherrin der Kunstsammlungen, "das ist für unsere Zeit sehr wichtig geworden, auch das Thema der Utopie. Er war zum Beispiel in der Leichtbauweise der Zeit voraus, hat schon mit den ersten Zeltentwürfen in den 1950er-Jahren für Aufsehen gesorgt, etwa auf den Bundesgartenschauen in Köln, Kassel und Berlin."

In seinen späteren Jahren hat sich Frei Otto übrigens auch noch einmal nach Sachsen gewandt und Entwürfe für die umstrittene Dresdner Waldschlößchenbrücke geschaffen, worüber selbst Florence Thurmes ein wenig erstaunt war: "Er war unter den sechs Architekten, die man 2007 für die Jury einlud und hatte sich Gedanken gemacht: Wie kann die Brücke anders positioniert werden?" Seine nun in Chemnitz präsentierten Entwürfe waren wesentlich kleinteiliger als die dann realisierte Lösung, die Dresden den Welterbetitel gekostet hat. Bildrechte: Kunstsammlungen Chemnitz

Von Sachsen nach Japan

Die Kunstsammlungen blicken für ihre Sonderausstellung "Beyond Geometry" – hinter oder nach der Geometrie – aus der Region aber auch weit hinaus in die Welt, nach Japan, und setzen Frei Otto in Bezug zum Architekten Kengo Kuma. Das Architekturbüro des 1954 geborenen Meisters hat in mehr als 30 Ländern seine Spuren hinterlassen.

Wie muss man Architektur so zerlegen, dass es nicht ein Monolith ist, sondern von den Menschen wahrgenommen wird? Florence Thurmes Über Kengo Kumas architektonischen Blick

Prägend für seine Handschrift sind vor allem lichtdurchflutete, von natürlichen Formen geprägte Holzbauten, wie die ausgestellten Exponate beweisen. Florence Thurmes erläutert die Arbeitsweise Kengo Kumas so: "Wie muss man Architektur so zerlegen, dass es nicht ein Monolith ist, sondern von den Menschen wahrgenommen wird?" Bildrechte: Kunstsammlungen Chemnitz

Kengo habe dies in seinen klein proportionierten Modellen und Bauten realisiert: "Er nutzt sehr wenig Schrauben und Stützen, sondern versucht, die Architektur über dieses sehr Gleichmäßige, statisch Ausbalancierte aufzubauen, zu stapeln und einzustecken, dass sie auch ohne funktioniert."

Baustoff Holz vereint Ökologie und Architektur

Zwei Architekten also, zwei Generationen, ein ähnliches Herangehen: der achtsame Umgang mit Ressourcen und ein den Menschen zugewandtes Bauen. Kengo Kuma sei ein sehr großer Fan von Frei Otto gewesen und habe dessen Ideen der Nachhaltigkeit aufgegriffen, betont die Museums-Chefin und hebt die Beschäftigung Kumas mit dem nachwachsendem Rohstoff Holz hervor. Mehrere Modelle spiegeln diesen Einklang von Bau und Natur wider.

Bildrechte: Kunstsammlungen Chemnitz

Doppelausstellung mit Studierenden aus dem Erzgebirge

Die Schau zu Frei Otto und Kengo Kuma wird mit einer parallelen Ausstellung mit dem Namen "Schneeberger Geflecht" verbunden, die sich den Arbeiten von Studierenden der Fakultät für Angewandte Kunst Schneeberg an der Westsächsischen Hochschule Zwickau widmet.

"Das war uns ein wichtiger Gedanke, beide Ausstellungen zeitgleich zu öffnen und zu schließen, weil man auf der einen Seite natürlich das Thema Architektur hat – und Angewandte Kunst ja etwas ist, das im Raum stattfindet", erklärt Florence Thurmes bei MDR KULTUR: "Wir wollten zeigen, was es hier in der Region gibt, diese tolle Tradition in Schneeberg, die ja wirklich international bekannt ist." Bildrechte: Kunstsammlungen Chemnitz