Uraufgeführt wurde "Vexations" 1963 von John Cage (1912–1992), auf den die Idee für die jetzt endende Ausstellung "Museumcircle" im Industriemuseum zurückgeht. Der amerikanische Avantgarde-Komponist und Fluxus-Künstler spielte auch in seinen eigenen Werken gern mit den Erwartungen des Publikums. So komponierte er mit "4'33" ein Stück, das gänzlich ohne einen gespielten Ton auskommt. In Halberstadt wird seit 2001 ein Orgelwerk aufgeführt, das laut Anweisung "so langsam wie möglich" gespielt werden soll und dessen Ausklang im Jahr 2640 geplant ist. Cage ließ auch, wie bei "Music of Changes", einfach den Zufall über die Noten entscheiden.