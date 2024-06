In der Ausstellung des Jahrgangs 2024 macht sich eine Präferenz der fünfköpfigen Jury für Absurditäten bemerkbar. So zelebriert an anderer Stelle der in Halle an der Burg studierte Paul Glaw malerisch und plastisch Retroschick der 1980er-Jahre, jene nicht totzukriegenden Spitzenrüschen, die gar Eingang in die Glasgestaltung fanden, wie Schrankwände aus dieser Zeit bezeugen.