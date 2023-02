Die speziellen Räder wurden in Handarbeit in der Fahrrad-Manufaktur des Textilmaschinen-Kombinats Textima Karl-Marx-Stadt zusammengeschraubt. Etwa 30 Mitarbeiter entwickelten und bauten in den 1980-er Jahren in der Manufaktur gerade einmal 1.000 Textima-Räder. Wie viele heute noch existieren, ist nicht genau bekannt. Gebaut wurden die Räder bis 1990.

Florian Grund und Marko Neumann haben für die Ausstellung zu den Textima-Rädern schon einige Stücke zusammengetragen. Sie suchen aber noch mehr Material von Zeitzeugen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel