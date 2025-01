Benzin-Klau an A72 Diebe bohren Autotanks auf Pendlerparkplatz an

Bislang unbekannte Täter haben in Stollberg im Erzgebirgskreis an mindestens fünf Autos die Tanks aufgebohrt und den Kraftstoff daraus gestohlen. Die betroffenen Fahrzeuge standen laut Polizei am Pendlerparkplatz gegenüber der Autobahnanschlussstelle Stollberg-West an der Autobahn 72. Ein Autohalter hatte am Samstagabend eine Benzinpfütze vor seinem Auto bemerkt und die Polizei verständigt. Die Feuerwehr musste anrücken und die ausgelaufenen Kraftstoffe beseitigen, hieß es.